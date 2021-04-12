فياريال يطلب 43 مليوناً لبيع توريس

اشترط نادي فياريال الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي، دفع 43 مليون إسترليني للتخلي عن مدافعه باو توريس (24 عاماً).

وكشفت الصحافة الإسبانية أن سعر توريس سيرتفع إلى 56 مليون إسترليني في الـ15 يوماً الأخيرة من موسم التنقلات، وأن المدرب أوناي ايمري يعتمد على قلب الدفاع ولا يرغب في بيعه في الصيف، خصوصاً أن عقد المدافع يمتد حتى 2024.

وكشف التقرير عن اهتمام ريال مدريد أيضاً بتوريس، وقيامه باتصال مع فياريال لمعرفة وضعه قبل بضعة أشهر.