اتحاد الكرة: إحالة فيديو لاعبي الزمالك للجنة الانضباط

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة الفيديو المنتشر لبعض لاعبي فريق الزمالك من مواليد 1999 إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري للفصل فيما ورد فيه عبر اللاعبين من هتافات خارجة عن الروح الرياضية بحق مسئولي أندية منافسة.

ومن ناحية أخري يستانف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الاثنين 12 إبريل أستعدادا لمباراة كأس مصر والمقرر اقامتها بعد غد الاربعاء.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون موعد مران اليوم الإثنين في الحادية عشرة صباحا على ملعب النادي عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحصل الزمالك على راحة من تدريبات أمس الأحد بعد الانتهاء من مباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.