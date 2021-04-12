شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستقر على خوض مباراة ودية قبل مواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى، على خوض مباراة ودية السبت المقبل لم يتحدد طرفها الثانى حتى الآن وذلك للاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء 22 أبريل الجارى على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الجهاز الفنى يسعى لإقامة المباراة الودية حتي يجهز لاعبيه بالخطة التى ينوى خوض لقاء الزمالك بها خاصة في ظل خروج الأبيض من دورى أبطال أفريقيا وسيكون تركيزه على الدورى الممتاز بالإضافة ألى ان المباارة ستكون عقب انتهائه من لقاء القمة امام الأهلى .

كشرى يركز خلال المباراة الودية على إغلاق المنطقة الدفاعية امام هجوم المنافسين حتي يحافظ على نظافة شباكه بالإضافة إلي الاعتماد على الهجوم المرتد للوصول لمرمى الفريق المنافس .

وقرر أحمد كشرى خوض فريقه تدريباته بشكل عادى اليوم الاثنين، عقب التعادل مع سيراميكا على أن يحصل الفريق على راحة أول وثانى أيام شهر رمضان الكريم، ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج الحربى تدريباته الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء 22 أبريل الجارى على ستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للانتاج أحمد علي في الدقيقة 21 ، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما استمر الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وتلقت شباكه 30 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة.