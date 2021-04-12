شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يمنح أنطوى درس خصوصى بعد تراجع مستواه فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على منح درس خصوصى للغانى جون أنطوى مهاجم الفريق، بعد التراجع الملحوظ فى مستوى اللاعب خلال الفترة الماضية، وكان أخرها فى مواجهة الرجاء المغربى أمس الأحد.

ويعانى جون أنطوى من تراجع كبير فى المستوى فى الفترة الأخيرة، حيث شارك اللاعب فى 8 مباريات ببطولة الدورى الممتاز ولم يحرز أى أهداف، وشارك فى 4 مباريات بالكونفدرالية الأفريقية وسجل خلالهم هدف وحيد.

وأبدى المدير الفنى لبيراميدز غضبه من مستوى جون أنطوى، وحرص على التحدث مع اللاعب بشكل فردى، من أجل التشديد على ضرورة استعادة تركيزه داخل المستطيل الأخضر، والعمل على تقدم أفضل ما لديه، فى الفترة المقبلة.

وأكد أروابارينا لجون أنطوى أنه مهاجم مميز ويمتلك كافة المقومات التى تؤهله ليعود لقيادة هجوم بيراميدز بشكل أساسى، شرط إن يعمل اللاعب على استعادة مستواه وتظهر لديه الرغبة فى ذلك.

وتعرض بيراميدز للخسارة بنتيجة 3 / 0 من الرجاء المغربى فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب الدفاع الجوى، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وبهذه النتيجة واصل الرجاء المغربى تصدره للمجموعة برصيد 12 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 6 نقاط ثم نكانا برصيد 6 نقاط ونامونجو فيتذيل المجموعة برصيد خال من النقاط.