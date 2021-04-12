شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة القانونية بالأهلي تجتمع لدراسة قرار اتحاد الكرة بشأن "بطولة 99" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة القانونية بالنادي الأهلي، اجتماعًا في الوقت الحالي لدراسة أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التى أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر وانتهت بفوز الأهلي 2/1.

وتقوم اللجنة القانونية بدراسة كل المكاتبات الصادرة والواردة من اتحاد الكرة، وكذلك اللوائح المنظمة للمسابقات، قبل بحث قرار اتحاد الكرة الأخير بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الشباب، عقب تساوي الفريقين في عدد النقاط.

هذا وتقوم اللجنة القانونية برفع تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة وإخطار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بما انتهت إليه، تمهيدًا لحسم الجدل الذي أثير لتحديد بطل "مسابقة 99".

من ناحية أخر، تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم، بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

أرفق الأهلي بشكواه «فلاشات» تضمنت خمسة فيديوهات للاعب إمام عاشور وزملائه، وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره.

جاء في شكوى النادي أن التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالًا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثير الفتنة بين الجماهير، ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم «FIFA»، وكذا لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة.

وتضمنت الشكوى أيضًا أنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام إمام عاشور وزملائه بهذه التجاوزات، وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي، وكَيْل السباب والشتائم بألفاظ يعاقب عليها القانون، خاصة أن المباراة أقيمت على ملاعب الأهلي ولم تشهد أية أحداث عارضة، وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية، لكن عاشور اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق أن قام بالتعدي على لاعب الأهلي وليد سليمان عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات بالركل بالقدم، وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن وليد سليمان كان ملقى على الأرض. وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف عاشور «عشر» مباريات عقب هذه الواقعة، التي كان يرى الكثيرون أنها تستوجب عقوبة أكبر.



وطالب الأهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصًا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة.