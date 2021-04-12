شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مصر لديها بنية تحتية تجعلها قادرة على تنظيم كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر لديها بنية تحتية وإنشائية تجعلها قادرة على تنظيم كل البطولات على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف صبحى، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، أن بطولة العالم لليد التى نظمتها مصر يناير الماضى أبهرت العالم خاصة في ظل الظروف الصعبة التى اقيمت فيها بسبب انتشار فيروس كورونا ومن بعدها بطولة العالم للرماية وكذلك بطولة العالم للسلاح والتى شهدت حصد ميداليات لم يتم تحقيقها منذ عشرات السنين.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن مصر تلقت اشادات واسعة من مختلف الدول التى شاركت في البطولات المختلفة لحسن التنظيم وقدرتها على استضافة كل هذه البطولات.

وعن المنشطات ورفع الأثقال قال صبحى، إن لاعبى المنتخب قدرهم ما حدث والقرار الذى اتخذه الاتحاد الدولى فتم التنسيق مع الأولمبية لبذل كل جهد وكل الإجراءات مع تكثيف الخطوات، ورغم ان مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقه إلا أن هناك تفاصيل صغيرة لانبرزها حتى ننقل الصورة الجيدة ، ونسعى لتجهيز اللاعبين لأولمبياد 2024 .