7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين، الموافق 12 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، إمام عاشور وأحمد عيد يشاركان فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد قرار العفو، سيد عبد الحفيظ يستجوب كهربا بسبب خناقة "الديسكو".

سيد عبد الحفيظ يستجوب كهربا بسبب خناقة "الديسكو"

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل الاستفسار عن تفاصيل الأزمة الأخيرة بين اللاعب ونجل أحد رجال الأعمال في أحدى الفنادق.

إمام عاشور وأحمد عيد يشاركان فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد قرار العفو

انتظم الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وجاءت مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بقرار من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً للمواجهات المقبلة في بطولتي الدوري والكأس.

سموحة يقترب من التعاقد مع محمد ناصف لتدعيم الجبهة اليسرى فى الصيف

دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات جادة مع محمد ناصف ظهير أيسر طلائع الجيش من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بظهير خبرة بعد رحيل محمد الترهونى وعدم وجود ظهير أيسر على مستوى عالٍ.

الأهلي يحتوى أزمة ناصر ماهر قبل مواجهة الزمالك بقمة الدورى.. اعرف التفاصيل

انتهت أزمة ناصر ماهر لاعب الأهلي مع الجهاز الفني للفريق التى أثيرت الأيام الماضية عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام سيمبا التنزاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان ناصر ماهر قد أبدى غضبه لعدم مشاركته في مباراة سيمبا الأخيرة التى خاضها الأهلي كـ"تحصيل حاصل" بعدما كان قد ضمن التأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية.

اتحاد الكرة يحيل فيديو شباب الزمالك للجنة الانضباط بعد الألفاظ الخارجة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة الفيديو المنتشر لبعض لاعبي فريق الزمالك من مواليد 1999 إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري للفصل فيما ورد فيه عبر اللاعبين من هتافات خارجة عن الروح الرياضية بحق مسئولي أندية منافسة.

المهدى سليمان يشكو بيراميدز رسميا لاتحاد الكرة

تقدم المهدى سليمان، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصرى، ضد ناديه، بعدما تم استبعاده من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، على خلفية الأزمات التى نشبت بين الحارس ومسئولى بيراميدز.

المقاولون يفرض عقوبات سرية على بعض اللاعبين لمواجهة تراجع الأداء

كشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن توقيع بعض العقوبات على عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية، وقال عضو المقاولون في تصريحات لـ ”الخليج 365”: وقعنا عدداَ من العقوبات السرية بعد تراجع أداء بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية وهو ما أثر على الفريق.