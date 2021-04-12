شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يدرس الدفع بأحمد دعدور بدلا من أحمد مسعود أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى منح الفرصة لأحمد دعدور حارس المرمى البديل للفريق من أجل المشاركة فى لقاء الفريق المقبل أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها الخميس المقبل فى دور الـ16 لبطولة كاس مصر.

ويحرس أحمد مسعود مرمى المصرى منذ انطلاق المسابقة بعد تألقه اللافت للنظر من البداية وهو ما جعله محط أنظار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى خلال معسكره الأخير الذى تخلله مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأخيرتين لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون يناير 2022 .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول الدورى لأول مرة هذا الموسم برصيد 29 نقطة بعد فوزه الأخير بالأمس على الجونة بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد جمعة فى الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ويسعى على ماهر إلى استغلال حالة النشوة التى يعيشها اللاعبون من أجل تحقيق الفوز فى اللقاء المقبل للعبور لدور الثمانية من أقدم بطولة بمصؤ على أمل المنافسة عليها وتحقيق لقب لأبناء المدينة الباسلة .