شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين قادرون على تعويض غياب تريزيجيه فى المنتخب بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى، إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى.

وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوي مع الكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، ليغادر اللقاء متأثرا بإصابته.

إصابة محمود حسن تريزيجيه ستبعده مدة طويلة عن الملعب، في الوقت الذى يستعد فيه المنتخب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، في المجموعة التي تضم مع المنتخب كلا من ليبيا والجابون وأنجولا.

وهناك 3 لاعبين قادرين على تعويض غياب تريزيجيه مع المنتخب..

رمضان صبحى

يعد رمضان صبحى نجم نادى بيراميدز، الأوفر حظا لتعويض غياب تريزيجيه عن المنتخب، بفضل المستوى المتميز الذى يقدمه مع الفريق السماوى هذا الموسم، وقيادته للمنتخب الأولمبى للتأهل للأولمبياد المقرر لها شهر يونيو المقبل.

ونجح رمضان صبحى في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف آخر لزملائه خلال 20 مباراة لعبها هذا الموسم في جميع المسابقات مع بيراميدز.

طاهر محمد طاهر

ثانى اللاعبين القادرين على تعويض تريزيجيه هو طاهر محمد طاهر الذى يأمل في استعادة مستواه مرة أخرى، والمشاركة بشكل أساسى مع الأهلى في المباريات المقبلة، مستغلا إصابة جونيور أجايى لحجز مكانا أساسيا في تشكيلة موسيمانى، ثم العودة للمنتخب تحت قيادة حسام البدرى.

محمود كهربا

يأمل محمود عبد المنعم كهربا في العودة مجددا لتشكيل الأهلى الأساسى بعد انتهاء مدة إيقافه نتيجة مشادته مع موسيمانى، والعودة مجددا لكتيبة الفراعنة تحت قيادة حسام البدرى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشارك محمود كهربا مع الأهلى في 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف آخر.