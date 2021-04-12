شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للإسكواش يقرر تأجيل بطولة العالم للناشئين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الدولي للإسكواش، تأجيل بطولة العالم للناشئين مرة أخرى، بعدما تم تأجيلها العام الماضي، وكان من المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في مصر طبقاً للقرار السابق، إلا أن الاتحاد الدولي للاسكواش رأى أنه لا مفر من تأجيل البطولة حرصاً على سلامة اللاعبين بسبب وباء كورونا، خاصة أن البطولة كانت ستضم الكثير من اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش: "هدفنا هو استضافة أفضل اللاعبين الناشئين في العالم على أرض مصر للمشاركة في بطولة العالم للناشئين، وتأجيل البطولة إلى وقت لاحق من هذا العام سيمكننا من القيام بذلك، وهو أمر مهم لدعم مجتمع الاسكواش في هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف:"لدي ثقة كاملة في قدرتنا على استضافة البطولة في وقت لاحق في عام 2021 وأتطلع إلى الترحيب بالناشئين من جميع أنحاء العالم ومنحهم فرصة لتذوق الثقافة المصرية."

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" قد كشفت عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر أبريل الجاري، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر السادس على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضي عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للاسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى وطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلاندى بول كول على مركزه، فيما تقدم مروان الشوربجى إلى التصنيف الخامس عقب تتويجه مؤخراً ببطولة بلاك بول، وفي الوقت ذاته تراجع كريم عبد الجواد للمركز السادس.

وتقدم فارس الدسوقى إلى المركز السابع متخلياً عن المركز الثامن، وتواجد محمد أبو الغار إلى المركز الـ11 وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على المركز الـ 12.