شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هيا الحلوانى لاعبة سلة سموحة: بحب دنيا سمير غانم ونفسى أكون مغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "هيا الحلوانى"، لاعبة السلة فى نادى سموحة والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الغناء.. بحب أغنى فى أى وقت فراغ أو خلال يومى.



ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ البيتزا بكل أنواعها.



من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ ستيفن كيرى.



من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ جيمى ارثر.



لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى ايه؟ لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى ايه؟ مغنية طبعا لأنى بحب الغناء.



لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟ لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟ بتجاهل الشخص والموقف.





مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

دنيا سمير غانم لأن دمها خفيف.



بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال أكيد.



ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟ ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟ الأفضل يكون رياضى.