قانونية الأهلي تجتمع لدراسة قرار اتحاد الكرة بشأن بطولة 99

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تعقد اللجنة القانونية بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، اجتماعًا لدراسة أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب مواليد 1999، التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر وانتهت بفوز الأهلي 2/1.

وحدث جدل بسبب ما حدث في الملعب نظرًا لتساوي رصيد كل فريق في عدد النقاط حيث أصبح رصيد صاحب الملعب والضيافة 15 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك أيضًا في دوري يقام هذا الموسم من دور واحد فقط.

وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم، قبل أن يقرر اتحاد الكرة فيما بعد إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين يوم 20 أبريل الجاري.

وتدرس اللجنة القانونية بالأهلي كل المكاتبات الصادرة والواردة من اتحاد الكرة، وكذلك اللوائح المنظمة للمسابقات، قبل بحث قرار اتحاد الكرة الأخير بإقامة مباراة لتحديد البطل.

هذا وتقوم اللجنة القانونية برفع تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة وإخطار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بما انتهت إليه، تمهيدًا لحسم الجدل الذي أثير لتحديد بطل مسابقة 99.