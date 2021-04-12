استمرار غياب هازارد.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق التي ستسافر لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فريق ليفربول في إياب دور ربع نهائي دوري الأبطال، مساء الأربعاء المقبل، وكان النادي الملكي فاز ذهاباً بنتيجة (3-1).

وشهدت القائمة تواجد فيدي فالفيردي لاعب الفريق، وعرفت غياب كل من لوكاس فاسكيز للإصابة بالتواء في الرباط الخلفي الصليبي.

وعرفت القائمة أيضاً استمرار غياب كل من سيرجيو راموس، داني كارفاخال، وإيدين هازارد للإصابة وعدم الجاهزية.

وتتكون قائمة ريال مدريد من 21 لاعباً هم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريازولا، فيرلاند ميندي، فيكتور تشوست.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو، مارفين، أريباس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجيو جوس.