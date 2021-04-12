"أفعال مشينة وانتهاكات دخيلة".. الأهلي يشكو إمام عاشور رسمياً لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تقدم النادي الأهلي اليوم الإثنين بشكوى رسمية، للاتحاد المصري لكرة القدم، ولجنة الانضباط، ضد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، وزملائه بفريق الشباب مواليد 99، بسبب أزمة الفيديو بعد مباراة القمة الأخيرة بدوري الجمهورية.

وطالب الأهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصًا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين.

وأشار النادي الأهلي في شكواه، الى أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإمام عاشور وزملائه بفريق شباب الزمالك، وهم يقومون بتوجيه السباب لعدد من رموز ونجوم النادي الأهلي وعلى رأسهم صالح سليم وحسن حمدي وأحمد شوبير بعد مباراة القمة الأخيرة بدوري الجمهورية مواليد 99.

وأعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه سوف يتم إحالة الفيديو للجنة الانضباط لكي تتخذ ما تراه مناسباً من عقوبات بعد التحقيق في الواقعة.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، أنه قد تقدم اليوم الإثنين بشكوى رسمية، للاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك لجنة الانضباط، وطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب.

وأرسل الأهلي في شكواه شكوى "فلاشات" تضمنت 5 فيديوهات للاعب إمام عاشور وزملائه، وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره.

وقال الأهلي في خطابه لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط:

- التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالًا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثير الفتنة بين الجماهير، ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم «FIFA»، وكذا لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة.

- لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام إمام عاشور وزملائه بهذه التجاوزات، وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي، وكَيْل السباب والشتائم بألفاظ يعاقب عليها القانون، خاصة أن المباراة أقيمت على ملاعب الأهلي ولم تشهد أية أحداث عارضة، وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية.

- عاشور اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق أن قام بالتعدي على لاعب الأهلي وليد سليمان عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات بالركل بالقدم، وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن وليد سليمان كان ملقى على الأرض. وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف عاشور «عشر» مباريات عقب هذه الواقعة، التي كان يرى الكثيرون أنها تستوجب عقوبة أكبر.

وحقق الأهلي الفوز 2-1 على الزمالك في ختام دوري الجمهورية مواليد 99، لكن أثير جدل كبير بعد اللقاء بسبب احتفال الفريقين داخل أرض الملعب، حيث يرى الزمالك أنه بطل المسابقة بفارق الأهداف، بينما يرى الأهلي أنه البطل وفقاً للمواجهات المباشرة، وأعلن اتحاد الكرة بعد ذلك أنه سيتم تحديد البطل من خلال مباراة فاصلة يوم 20 إبريل.