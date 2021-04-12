مدرب النصر: سنفرض رقابة قوية على مفاتيح لعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد سيد عيد المدير الفني لنادي النصر، أن فريقه يستعد لخوض مباراة الأهلي، لتقديم أداءً جيداً، مشيراً إلى أنه سيفرض رقابة قوية على مفاتيح لعب الفريق الأحمر.

ويلتقي النصر بنظيره الأهلي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، الأربعاء المقبل.

وقال عيد في تصريحات للصحفيين: "أعطيت تعليمات للاعبين بضرورة خوض التدريبات بجدية وتركيز استعدادا للأهلي وتقديم أداء جيد أمام بطل مصر وافريقيا".

وأضاف: "النصر سيخوض اللقاء بهدف تقديم أداءً جيداً للمتعة وتقديم صورة مشرفة لنادي النصر، لاعبي فريقي يقدمون أداءً قوياً أمام الفرق الكبيرة".

وتابع سيد عيد: "كنت أتمني إقامة المباراة في القاهرة نظراً لحلول شهر رمضان وتواجد الفريقان في نفس المحافظة، وذلك لعدم إجهاد اللاعبين من السفر بسبب الصيام".

وأكمل: "التدريبات تشهد التركيز علي التمركزات الدفاعية وغلق المساحات والدفاع رجل لرجل وفرض رقابة قوية علي مفاتيح لعب الاهلي".

واختتم مدرب النصر: "نسعي لتجهيز الثنائي حمودة سمير قائد خط الدفاع وأحمد داهش الظهير الأيسر العائد من الإصابة، من أجل الاعتماد عليهما بشكل أساسي في المباراة".