مران الزمالك.. راحة لـ7 لاعبين.. جمعة يواصل التأهيل.. وإصابة خفيفة لعلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف البطولة الإفريقية، والتركيز على المباريات المقبلة في بطولتي كأس مصر والدوري المصري، مشيراً إلى قدرة الفريق على التتويج بالبطولتين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وخضع لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية، اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الكأس.

وتأتي المسحة الطبية للفريق ضمن البروتوكول المتبع قبل مواجهات الزمالك في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

وخضع لاعبو الفريق، لبعض التدريبات البدنية والإطالات في مجمع صالات بالنادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض.

وجاءت الفقرة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث يسعى إلى رفع الحالة البدنية للاعبين قبل مواجهات بطولتي الدوري والكأس.

وأدى لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات بدنية بالكرة وبدون الكرة على هامش مران اليوم الإثنين.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة حرس الحدود في الكأس

ويتسلم كارتيرون، تقريرا مفصلا عن فريق حرس الحدود من الجهاز المعاون له على هامش تدريبات اليوم الإثنين .

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تجهيز تقرير عن نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود قبل مواجهة الفريقين المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر .

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبية للاعبين من لمسة واحدة في مران اليوم الإثنين، واهتم الجهاز الفني بسرعة نقل الكرة بين اللاعبين من لمسة واحدة وبشكل صحيح.

ومنح الجهاز الفني للفريق، السباعي طارق حامد، أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، محمود حمدي الونش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرحيم جنش، حازم إمام راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين.

وجاء قرار الجهاز الفني للفريق لعدم تعرضهم للإرهاق في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، تعديل موعد مران الفريق غدا الثلاثاء لينطلق في تمام التاسعة مساء بدلا من موعده في الحادية عشرة صباحا.

وجاء قرار كارتيرون بتعديل موعد المران لمنح الفرصة للاعبين للإفطار مع أسرهم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الإثنين، واطمأن المدير الفني على حالة عبدالله جمعة لاعب الفريق الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة.

وأكد طبيب الفريق أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

وخضع جمعة لتدريبات تأهيلية وعلاجية اليوم الإثنين تحت إشراف الدكتور عمرو المطرواي أخصائي العلاج الطبيعي.

وتعرض محمود علاء مدافع الفريق، للإصابة بكدمة بسيطة في مران اليوم الإثنين، واستكمل محمود علاء التدريبات بشكل طبيعي بعدما اطمئن عليه الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة.

وقام الجهاز الفني للفريق، بتصعيد يوسف أسامة وحمدي علاء ثنائي فريق الشباب، للمشاركة في التدريبات الفريق اليوم الإثنين.

ويحرص الجهاز الفني على منح الفرصة للاعبين الموهوبين في قطاع الناشئين بالمشاركة في تدريبات الفريق الأول لاكتساب الخبرات.