إياد سامح "بطل السلاح" لمصراوي: إنجاز بطولة العالم خطوة لأولمبياد 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق منتخب مصر للشباب للسلاح إنجازا تاريخيا بعد تتويجه بذهبية منافسات الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 إبريل 2021.

وتغلب منتخب الشباب المصنف رقم 5 عالميا على نظيره الروسي المصنف الثالث عالميا في النهائي بنتيجة 45-38 ليتوج الفراعنة بالميدالية الذهبية وروسيا على الميدالية الفضية وفرنسا على الميدالية البرونزية.

وتعد الميدالية هي الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبية الأولى أيضا للفراعنة في بطولات العالم للشباب.

ومثل المنتخب الوطني للشباب في منافسات الفرق لسلاح السيف كل من مازن العربي، إياد سامح، أدهم معتز، زياد نوفل، تحت قيادة المدير الفني ماهر حمزة والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جندية والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل.

وتواصل الخليج 365 مع إياد سامح للحديث للحديث عن طموحاته خلال الفترة المقبلة وكيف يستعد لخوض أولمبياد طوكيو:

- بداية تعرفنا من هو إياد سامح؟ وكم عمرك؟

أنا إياد سامح معروف، عمري 18 عام

- متى وكيف بدأت احتراف لعبة السلاح؟

بدأت اللعبة منذ 10 سنوات بنادي السلاح السكندري، ثم احترفت اللعبة منذ حوالي 5 سنوات وحققت أول ميدالية دولية.

- لماذا اخترت لعبة السلاح؟

كنت في زيارة لنادي السلاح مع أصدقاء والدي وأُعجبت باللعبة، وشجعني عليها أخي الأكبر الذي سبقني في ممارسة اللعبة.

- حدثنا عن طريقة التدريب وعدد الساعات؟

التدريبات يوميا ما عدا الجمعة ساعتين في اليوم بالإضافه لتدريبات اللياقة 3 أيام في الاسبوع.

- ماهي البطولات التي شاركت بها والميداليات التي حصلت عليها؟

حصلت على العديد من البطولات، مثل فضية البحر المتوسط بفرنسا - ذهبية دورة الألعاب الأفريقية - ذهبية البطولة العربية - برونزية أفريقيا فردي وذهبية الفرق - بالاضافة للعديد من الميداليات في البطولات المحلية.

-صف لنا شعورك بعد تحقيق الإنجاز التاريخي والفوز ببطولة العالم؟

شعور لا يوصف من الفرحة ولقينا نفسنا بنسجد في الأرض شكر وحمدا لله علي توفيقه واللحظات الأكثر تاثيرًا في نفوسنا هي لحظة رفع العلم وسماع النشيد الوطني.

-كيف استعددتم للمشاركة في البطولة؟

كنا نتدرب يوميا حوالي 4 ساعات، ثم دخلنا معسكرا مغلقا قبل البطولة بأسبوعين والأهم أننا كفريق كان لدينا إصرار وعزيمة على تحقيق ميدالية وكنا بنشجع ونحمس بعض.

- خطتكم الكاملة للاستعداد للأولمبياد؟

سيشارك في الأولمبياد الفريق الأكبر سنا، لكننا سنستعد لأولمبياد باريس 2024 ان شاء الله.

- كيف تعاملتم مع فترة التوقف بسبب كورونا؟ وهل أثرت على خططكم الرياضية؟

بالتأكيد، أثرت علينا لكن كنا نتدرب في المنزل للمحافظة على لياقتنا البدنية، لأننا كنا على علم أننا قد نعود في أي وقت وعلينا أن نكون مستعدين.

- ماهي أكثر الصعوبات التي تواجهك؟

أكبر الصعوبات التي واجهتها أنني من مدينة الاسكندرية وتدريب المنتخب في القاهرة، وهذا كان يتطلب مني مجهود زيادة وتعب حتى أتمكن من التوفيق بين الدراسة والرياضة.

- لمن تدين بالفضل فيما حققته؟

أدين بالفضل لكل من ساهم فيما وصلت له وأولهم والدى ووالدتى وأخي الأكبر علي دعمهم المادي والمعنوي خاصة في أصعب الظروف.

كذلك نادي السلاح السكندري بيتي الثاني والكابتن جمال عبد اللطيف أول مدرب لي وهو من أسسني وحببني في السلاح وكذلك تعلمت من كل المدربين الذين تدربت معاهم وهم أشرف رأفت، أحمد أنور، حسام طلعت، محمد نجيب ومدربي المنتخب محمود جندية والجنرال شريف البكري وخالد شريف وأخيرا أوجه الشكر للمهندس رأفت فوزي مدير المدارس الأوربية لتشجيعه ومساعدتي في التوفيق بين الدراسة والرياضة.