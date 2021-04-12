"التتويج بالثنائية".. رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل المران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود يوم الأربعاء ضمن مباراة دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن كارتيرون طالب لاعبيه بضرورة غلق ملف دوري أبطال أفريقيا والتركيز في المباريات المحلية.

وأشار كارتيرون في رسالته للاعبين، أنهم قادرون على التتويج ببطولة الدوري وكذلك كأس مصر الموسم الحالي.

وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، وتأهل من المجموعة الترجي التونسي متصدراً ومولودية الجزائر وصيفاً.