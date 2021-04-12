الحزن يسيطر على الشباب المغربي بعد وفاة لاعب الفريق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

شهدت مباراة حسنية بنسليمان ونجم الشباب البيضاوي، وفاة رضا الساقي لاعب الفريق الأخير خلال مشاركته في المباراة.

والتقى الفريقان أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الهواة 1 قسم الشمال.

وبحسب مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن اللاعب سقط على الأرض بشكل مفاجئ، دون أن يتعرض لأي التحام مع أي من اللاعبين.

من جانبها، أكدت صحيفة "هبه بريس" أن الطاقم الطبي للفريق المغربي تدخل لمحاولة إسعافه وإنقاذه من الإختناق، إلا أن الوقت لم يسعفهم ليلفظ الساقي آخر أنفاسه.

وتفاعلت عدة أندية مع رحيل لاعب الشباب البيضاوي، وعلى رأسهم، الوداد، الرجاء، الفتح الرباطي والمغرب الفاسي، وأبدوا مواساتهم لعائلة اللاعب وزملائه وباقي أعضاء فريقه.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الإعلامية المغربية، أكدت أن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيفتح تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب الوفاة.