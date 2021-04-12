الامارات | بالفيديو: لاعبو الأهلي والزمالك يتبادلون هتافات تسيء لرموز وكيان الناديين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لاعبو الأهلي والزمالك يتبادلون هتافات تسيء لرموز وكيان الناديين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للاعبي الأهلي والزمالك (مواليد 99) بعد مباراة الفريقين في قمة دوري الشباب المصري لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

وأظهرت الفيديوهات -التي ننشر ما يصلح تداوله- هتافات من غرفة ملابس كلا الفريقين حملت الإساءة لكلا الناديين، إذ قاد لاعب الزمالك إمام عاشور هتافات فريقه بالهجوم على رموز القلعة الحمراء يتقدمهم رئيسي النادي الأهلي سابقاً صالح سليم وحسن حمدي وحارس الفريق سابقاً والإعلامي حالياً أحمد شوبير، أما الهتافات الأهلاوية فحملت إساءات لفظية لكيان الزمالك.

ورفض مسؤولو الأهلي الرد على ما ورد في الفيديو المتداول عن إمام عاشور، وقال موقع "مصراوي" إن مصدر مسؤول في النادي رفض التعقيب على تلك النوعية من التجاوزات في ظل حالة الاحترام مع القائمين على إدارة الزمالك، مضيفاً أن إدارة الأهلي لن تدخل في تراشق مع الزمالك، واكتفى بالتعليق: "تحكمنا علاقات جيدة كمنظومة عمل مع مجلس إدارة الزمالك".

من جهته، شنّ الإعلامي أحمد شوبير هجوما حاداً وعنيفاً على إمام عاشور، على خلفية أحداث مواجهة فريقي الشباب بين الزمالك والأهلي، وقال خلال على قناة "أون سبورت": "حقك ان تحتفل وتفرح، وتشيل مدربك، لكن ان يتزعم اللاعب اللي اسمة إمام عاشور هتافات بذيئة مع اللاعبين لرموز وأسماء كبيرة في الأهلي، هذا شيء غير مقبول”

وأضاف: "الناس قالت مصطفى شوبير كان نجم المباراة ونجح في التصدي لأكثر من هدف، وبقول لإمام عاشور آخر حاجة المعلب وأول حاجة هي التربية، إنك تفرض نفسك بأسلوبك واحترامك على الجميع".

وشهد اللقاء حالة من اللغط بعد فوز الأهلي على الزمالك، واحتفال لاعبي الفريقين بالفوز باللقب، بعد حالة التخبط التي شهدتها لائحة المسابقة في تحديد هوية البطل في حال تساوي النقاط، إذ ظهرت لائحتان بعد المباراة، الأولى تقول أن نسبة الأهداف تحدد هوية البطل ما يعني تتويج الزمالك بالبطولة، فيما خرجت اللائحة الثانية لتؤكد أن نتيجة المواجهات المباشرة هي الفاصل لتحديد البطل، إذ تساوى الفريقين في عدد النقاط، ما يعني فوز الأهلي بالبطولة، ولكن اتحاد الكرة المصري حسم الجدل بالإعلان عن مباراة فاصلة تجمع الفريقين في 20 إبريل المقبل.

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