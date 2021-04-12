شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تثير المخاوف فى الاهلي قبل مواجهتى النصر والقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، صدمة جديدة بعد تأكد غياب ثنائي الفريق محمد هاني وجونيور أجاي عن مباراة النصر المقررة غد، الأربعاء، في دور الـ32 كأس مصر وكذلك مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري في الدوري الممتاز، بسبب تعرض الأول لاصابة فى العضلة الخلفية ويحتاج فترة طويلة للعلاج، بينما يسود الغموض موقف أجايى من اللحاق بالقمة بسبب إصابتة في العضلة الخلفية وسيخضع لاشعة لتحديد مصيره من اللقاء، ويخشى بيتسو موسيمانى من توالى الاصابات التى تطارد اللاعبين وتسببت فى حرمان الاهلى من بعض العناصر المؤثرة بالفريق .

ويستعد الفريق لمواجهة النصر فى الكاس وكذلك لقاء القمى وينتظر قرعة ربع نهائي البطولة يوم 30 أبريل الجاري على أن تقام منافسات ربع النهائي يوم 14 أو 15 مايو المقبل، فيما سيقام لقاء العودة 21 أو 22 من الشهر ذاته.