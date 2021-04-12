شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن قراره بشأن إنتقال ظهير سموحة للدوري السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن قراره بشأن إنتقال أطاهر الطاهر، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم إلى الدوري السوداني، خلال الفترة المقبلة.

وقال فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«سموحة يرفض جميع العروض من اجل انتقال أطهر الطاهر نجم المنتخب السوداني الي الدوري السوداني ويتمسك به».

وانضم أطهر الطاهر، لصفوف سموحة في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من فريق الهلال السوداني، في صفقة إنتقال حر، ويعد اللاعب أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أحمد سامي، في تشكيل الفريق.

وكان سموحة وافق في الأيام الماضية على إنتقال المهاجم حسام حسن، والظهير الأيسر الليبي محمد الترهوني، إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

يُذكر أن سموحة يستعد لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها 21 إبريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.