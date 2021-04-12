شكرا لقرائتكم خبر عن حزن في المغرب.. وفاة لاعب الشباب المغربي على أرض الملعب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطر الحزن على جماهير الكرة المغربية بعد وفاة لاعب نادي نجم الشباب البيضاوي، رضا الساقي، بعدما ابتلع لسانه خلال مواجهة حسنية بنسليمان ضمن الجولة الـ16 من بطولة القسم الوطني هواة شطر الشمال.

وبحسب مواقع مغربية فإن الاتحاد المغربي، يستعد لفتح تحقيقا في الحادثة الأليمة للكشف عن الأطراف المتخاذلة، خاصة أن عملية إسعاف اللاعب لم تكن فعالة وناجحة.

وحاول الطاقم الطبي التدخل لإنقاذه من الاختناق والموت لكن محاولاته باءت بالفشل لينتقل اللاعب إلى رحمة الله تعالى وسط ذهول وصدمة الجميع.