شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل أوليمبياد الطفل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين الموافق 12 إبريل 2021، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين النسخة النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، بحضور لفيف من الشخصيات الإعلامية والعامة وقيادات الوزارة والمديريات، وعدد من الفائزين والمشاركين بالنسخ الماضية، ولاعبي المنتخب الوطني للمصارعة.

تهدف أوليمبياد الطفل المصري إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأوليمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، والتي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن أوليمبياد الطفل المصري أحدي مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها على التنشئة والتعليم والتدريب كأحدي استراتيجيات الدولة، ويتم من خلالها اكتشاف المواهب والمتميزين رياضياً باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات، مع غرس روح التعارف بينهم، بمشاركة 100 ألف مشارك ومشاركة من كافة المحافظات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى مشاركة عدة جهات ومؤسسات معنية وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية من بينها؛ وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والدولة للإعلام وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية للإعلام والمعاهد الأزهرية، لخروج الاوليمبياد في أبهي صورة ممكنة ودعم المشاركين.

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن الجدول الزمني للنسخة الجديدة؛ تبدأ بإطلاق الشعلة مروراً بالمحافظات ومن ثم بدء الحملة الدعائية، وفتح باب التسجيل عقب المؤتمر الصحفي، على أن تبدأ المنافسات بداية من يونيو القادم وعلي المستوي الإقليمي تبدأ في النصف الثاني من سبتمبر القادم ،وحفل الافتتاح نهاية شهر اكتوبر مع المباريات القمية.

في سياق متصل، تحدث وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر للأحداث والبطولات العالمية وكيف نجحت الدولة في ذلك، قائلاً: «طموحنا وحدودنا السماء لاستضافة كافة الأحداث بما تملكه مصر من بنية تحتية متطورة ومتكاملة ونسعي لاستكمال ذلك، وخاصة روح العمل الجماعي التي تمتلكها وزارة الشباب والرياضة، وننقل هذه الأهمية الشباب والطلائع وغرس الولاء والانتماء وروح المنافسة وهنا تأتي أهمية النسخة الثالثة لأولمبياد الطفل المصري».

وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أوليمبياد الطفل المصري؛ (كرة قدم خماسى- كرة سلة- كرة طائرة- كرة اليد- تنس الطاولة (فردي وزوجي )- كاراتيه وكاتا- تايكوندو وكروجي- سباحة- مصارعة- ملاكمة- رفع أثقال- جودو )، وألعاب القوى ( عدو 100متر- وثب طويل- رمي جُلة )، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولي في جميع الألعاب.

وشكر لاعب المنتخب الوطني المصارعة عبداللطيف منيع وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ أوليمبياد الطفل المصري باعتبارها مستقبل المنتخبات القومية، كما توجه بالشكر للوزير على مجهوداته مع اللاعب على كافة المستويات والأصعدة.