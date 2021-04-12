شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي و«كاف» يهنئان مؤمن زكريا بعيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والنادي الأهلي بعيد ميلاد نجم الأهلي مؤمن زكريا الـ33.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهنئة احتفالاً بعيد ميلاد اللاعب

«نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مؤمن زكريا .. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد وعودة للملاعب قريبًا»

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فيديو فيه أبرز اللقطات للاعب

«عيد ميلاد سعيد يا مؤمن زكريا ونتمنى رؤيتك قريبا»

وكان مؤمن زكريا قد ابتعد عن ممارسة كرة القدم بعد إصابته بمرض أثر على حركته.

ولعب مؤمن زكريا للنادي الأهلي 150 مباراة، وسجل 42 هدفًا، إذ شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدفا وحيدا.

