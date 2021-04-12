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بايرن ميونخ يرفض نجم ليفربول فى الانتقالات المقبلة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض بايرن ميونخ، فكرة التعاقد مع نجم ليفربول، والذي من المتوقع أن يغادر صفوف الريدز عقب نهاية الموسم الجاري.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن جورجينيو فينالدوم، نجم خط وسط ليفربول، من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويقترب من الرحيل عن الريدز.

وأضافت أن اللاعب ووكيل أعماله يقومان بتقييم العديد من الخيارات تمهيدًا للرحيل عن قلعة أنفيلد.
ونوهت أن هو المهتم الأكبر بضم فينالدوم، في ظل رغبة رونالد كومان المدير الفني للبارسا، في ضم مواطنه لصفوف الفريق الكتالوني، وتابعت "هناك أندية تم استبعادهم كوجهة محتملة لضم فينالدوم، أبرزها بايرن ميونخ، حيث رفض البافاري، عرض وكيل أعمال اللاعب، بعدما سافر وكيل فينالدوم إلى ميونخ لتقييم احتمالات التوقيع مع البافاري، لكنه عاد بنتيجة سلبية، بعدما أكد بايرن أنه لا يريد ضم الهولندي".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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