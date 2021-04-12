شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السقوط أمام الرجاء.. بيراميدز يفكر في إقالة أروابارينا ويبحث عن مدير فني بديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو نادي بيراميدز في البحث عن مدير فني جديد، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، خلفًا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا، الذي تم الاستقرار على رحيله بسبب سوء النتائج، والتي كان أخرها الخسارة من الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأحد، على ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وعلمت «المصري اليوم» أن ممدوح عيد، المدير التنفيذي لبيراميدز، يرغب في التعاقد مع مدير فني أجنبي مميز، يناسب طموحات النادي في قيادة الفريق في الفوز بالبطولات، خاصة في ظل توافر جميع الإمكانيات الفنية والإدارية التي تساعده على تحقيق ذلك، وقرر مسؤولو النادي السماوي تأجيل إعلان قرار إقالة المدرب الأرجنتيني، لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد، خاصة، في ظل ارتباط الفريق بمباريات هامة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية في الفترة المقبلة.

وكان أروابارينا، تولى تدريب بيراميدز في بداية الموسم الجاري خلفًا للكرواتي أنتي تشاتشيتش، ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة، حيث قاد الفريق في 24 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، كما ابتعد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري باحتلاله المركز الخامس برصيد 25 نقطة.