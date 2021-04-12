شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي٢٠٠١» يواجه المقاولون العرب اليوم في ختام بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ ضيفاً على المقاولون العرب، اليوم الاثنين، في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد ١٨ نقطة، ويأتي خلفه سيراميكا كليوباترا ثانياً برصيد ١٥ نقطة.

وجمع الأهلي ١٨ نقطة، من الفوز في ٦ مباريات والخسارة مرة واحدة فقط، أمام سيراميكا كليوباترا ١- ٢، قبل أن يفوز على بيراميدز بنفس النتيجة، وعلى الاتحاد

السكندري ٢- صفر، وعلى الإسماعيلي ١- صفر، وعلى إنبي ٣- ٢، وعلى طلائع الجيش ٢- صفر، وعلى الجونة ٣- صفر، مسجلاً ١٤ هدفاً مقابل ٥ أهداف في مرماه.

وتضم المرحلة النهائية إلى جانب الأهلي كل من سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والجونة وطلائع الجيش وبيراميدز والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وإنبي.

ويضم الجهاز الفني لفريق٢٠٠١ سيد غريب مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى، ومحمد إمام طبيبا، وعمر شعراوي مخططا للأحمال، ومحمد راشد إداريا، وأحمد عبدالخالق مدلكا.