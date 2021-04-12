شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ساكا تقلق أرتيتا وتؤزم موقف أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرضت آمال أرسنال في التأهل للدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي، لضربة جديدة بعد إصابة الجناح بوكايو ساكا في الفخذ خلال مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام شيفيلد يونايتد أمس الأحد، لتتفاقم مشاكل المدرب ميكيل أرتيتا قبل مواجهة سلافيا براج التشيكي الخميس المقبل.

وخرج ساكا من مباراة الأمس، التي انتهت بفوز فريقه 3-صفر، في الدقيقة 69 وقال المدرب أرتيتا إنه سيتم تقييم حالته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان أرسنال تعادل على أرضه (1-1) في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي الأسبوع الماضي وسيخوض لقاء العودة خارج ملعبه.

ويغيب عن تشكيلة النادي اللندني بسبب الإصابة أيضا لاعبوه ديفيد لويز وكيران تيرني ومارتن أوديجارد وإميل سميث رو وقال أرتيتا إن فريقه لا يمكنه تحمل المزيد من الإصابات.

وعن إصابة ساكا قال أرتيتا «لا أعرف مدى خطورة الإصابة وأتمنى ألا تكون خطيرة جدا».

وغاب القائد بيير إيمريك أوباميانج عن مباراة الأحد بسبب المرض وقال أرتينا إنه يأمل في عودته للتشكيلة سريعا.

وجاء فوز الأمس بفضل هدفين من ألكسندر لاكازيت وهدف حمل توقيع جابرييل مارتينيلي.

وبعد الفوز تقدم أرسنال إلى المركز التاسع بين فرق البطولة العشرين بينما ظل شيفيلد في ذيل الترتيب قبل آخر سبع جولات من الموسم.