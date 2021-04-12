شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتراجع عن ضم فينالدوم من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع بايرن ميونخ عن فكرة التعاقد مع نجم ليفربول، فينالدوم، الذي من المتوقع أن يغادر صفوف الريدز عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن جورجينيو فينالدوم، نجم خط وسط ليفربول، من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويقترب من الرحيل عن الريدز.

وأضافت أن اللاعب ووكيل أعماله يقومان بتقييم العديد من الخيارات تمهيدًا للرحيل عن قلعة أنفيلد.

ونوهت بأن برشلونة هو المهتم الأكبر بضم فينالدوم، في ظل رغبة رونالد كومان المدير الفني للبارسا، في ضم مواطنه لصفوف الفريق الكتالوني.

وتابعت: «هناك أندية تم استبعادها كوجهة محتملة لضم فينالدوم، أبرزها بايرن ميونخ، حيث رفض البافاري عرض وكيل أعمال اللاعب، بعدما سافر وكيل فينالدوم إلى ميونخ لتقييم احتمالات التوقيع مع البافاري، لكنه عاد بنتيجة سلبية، بعدما أكد بايرن أنه لا يريد ضم الهولندي».