شكرا لقرائتكم خبر عن سبب قوي وراء رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت العديد من التقارير الفرنسية رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي الصيف القادم، خاصة في حالة رحيل نجمه كيليان مبابي عن الفريق.

ويرتبط كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في ظل اقتراب عقده من نهايته في 2022، إذ يبقى ريال مدريد هو الوجهة الأقرب المتوقعة للاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم.

التعاقد مع محمد صلاح له أسبابه الرياضية بكل تأكيد بالنسبة لباريس سان جيرمان، إذ يبقى صلاح أحد أهم نجوم العالم حاليًا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يملك الخبرة في دوري أبطال أوروبا بعدما قاد فريقه للعودة إلى منصات التتويج في القارة العجوز بعد غياب طويل.

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محمد صلاح قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان لـ«سبب غير رياضي»

ورغم الأسباب الرياضية، يملك باريس سان جيرمان دوافع اقتصادية أيضًا للتوقيع مع محمد صلاح الصيف القادم، وهو ما لفت إليه موقع "سبورت تون" الفرنسي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن راتب محمد صلاح مع ليفربول، والذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى 2023، يبلغ حوالي 11 مليون يورو سنويًا، وهو الرقم الذي لا يضاهى برواتب نجوم حامل لقب الدوري الفرنسي.

ولفت الموقع الفرنسي إلى حصول النجم البرازيلي نيمار على حوالي 49 مليون يورو سنويًا، وهو الأعلى أجرًا في باريس سان جريمان، في الوقت الذي يحصل فيه زميله كيليان مبابي على 23 مليون يورو سنويًا، أي قرابة ضعف راتب محمد صلاح.

واختتم التقرير الفرنسي بالتأكيد على أنه في حالة اختيار محمد صلاح للانتقال إلى باريس سان جيرمان فقد يحصل على راتب يقترب من رواتب نجوم النادي الفرنسي.