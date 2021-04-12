شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من كارتيرون بعد واقعة فيديو إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، التراجع عن قرار إعادة الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد، لتدريبات الفريق الأول، اليوم الإثنين، بعد واقعة الفيديو المنتشر، أمس الأحد، عقب مواجهة فريق الشباب أمام الأهلي.

وجاءت مشاركة الثنائي في تدريبات الزمالك الجماعية للفريق بقرار من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استعدادًا للمواجهات المقبلة في الدوري وكأس مصر.

وشهد المران الجماعي تصعيد الثنائي يوسف أسامة وحمدي علاء، إلى جانب العفو عن إمام عاشور وأحمد عيد.

وحصل السباعي محمود جنش ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وطارق حامد وحازم إمام، على راحة من مران اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود، الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.