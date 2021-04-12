شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال في صراع مع ليستر سيتي للحصول على خدمات مهاجم سيلتك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون المهاجم الفرنسي الواعد، أودسون إدوارد، مثار صراع كبير بين الأندية في سوق الإنتقالات الصيفية المقبل.

وفقًا لصحيفة تليجراف البريطانية، فأن نادي ليستر سيتي، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، يعد أقرب الفرق للحصول على خدمات مهاجم نادي سلتيك الإسكتلندي، والبالغ من العمر 23 عامًا، حيث يعتبر فريق المدرب براندن رودجيرز هو الطرف المفضل للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، وأن كان نادي أرسنال لم يستسلم في محاولة ضمه.

ويخطط أرسنال لعملية إحلال وتجديد كبيرة في صفوف الفريق خلال الصيف المقبل، مع مؤشرات برحيل المهاجمين أليكساندر لاكازيت وإيدي نكيتياه المتبقي في عقديهما موسم واحد فقط، مما يفتح الباب أمام محاولة ضم مهاجم جديد في سوق الإنتقالات الصيفية المقبل.

إدوارد هو الأخر متبقي في عقده موسم واحد فقط، وهو ما يضع ضغط على ناديه الحالي، سلتيك، بقبول فكرة رحيل اللاعب في حال وصول عرض مالي جيد، وإلا سيخاطر النادي الإسكتلندي بإمكانية خسرات خدمات هدافه دون مقابل في صيف 2022.

من المتوقع أن يقبل النادي الإسكتلندي بمبلغ يتراوح بين 15 لـ 20 مليون باوند للتخلي عن اللاعب الذي سجل 19 هدفًا في 33 مباراة هذا الموسم.

يآمل أرسنال في توفير مبلغ مقارب من خلال بيع الفرنسي أليكساندر لاكازيت، وذلك اذا قرر النادي عدم تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2022.

كان مستقبل لاكازيت غير معلوم في الفريق، وبدا خلال فترة في هذا الموسم أن اللاعب الفرنسي في طريقه للرحيل مع تواجده بشكل شبه مستمر على مقاعد البدلاء، لكن اداء اللاعب في الفترة الأخيرة وتألقه التهديفي مع تسجيل اللاعب لـ 13 هدفًا هذا الموسم في البريميرليج، ربما قد يغير من نهج النادي في التعامل معه من حيث مسألة تجديد عقده الحالي.

إدوارد لديه زميل سابق في أرسنال، وهو الظهير الأيسر المتألق كيران تيرني، لكن أرسنال ليس النادي الوحيد المهتم الذي لديه رفقاء سابقين للاعب، فمدرب ليستر سيتي الحالي، براندن رودجيرز، هو مدرب إدوارد السابق في سلتيك، وهو ما انتدبه للفريق في صيف 2017 على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان قبل أن يتم تحويل الصفقة لشراء نهائي.