شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي الأسبق يكشف سبب تكرار الإصابات في صفوف الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، تكرار الإصابات في الأهلي إلى زيادة الحمل التدريبي، مطالبا موسيماني بضرورة مراجعة الأحمال.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية:« الإصابات زائدة، يجب أن يراجع موسيماني الأحمال البدنية لأنه المدير الفني وهو المسؤول، ولو تكررت نفس الإصابة في أكثر من لاعبين، وقتها يجب أن يشك المدرب فورا».

وأضاف يوسف: «أصيب في الأهلي 5 لاعبين بالعضلة الخلفية، وهنا يجب أن يراجع موسيماني الحمل البدني ليرى إن كان زائدا أم ناقصا».

وكان الأهلي قد أنهى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني خلف سيمبا، مما يعني مواجهته لـ صنداونز، أو الترجي، أو الوداد، في الدور ربع النهائي.