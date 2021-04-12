شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان يتقدم بشكوى رسمية ضد بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهدي سليمان إنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي بيراميدز لاتحاد الكرة، يتهم فيها ناديه بإجباره على التدريب منفردًا، وإبعاده عن مران الفريق وهو ما يخالف بنود التعاقد.

وكان بيراميدز قد قرر إيقاف المهدي وتجميده وإبعاده عن المران الجماعي، بعد تغريدة عبر تويتر، حملت تلميحات مسيئة لإدارة النادي.

وأكد الحارس خلال تصريحات تليفزيونية، أنه كان هناك مخطط بعدم إشراكه في الموسم الحالي، بعد التعاقد مع شريف إكرامي.

وقدم المهدي شكوى ضد النادي بسبب سوء معاملته ضمن خطوات التصعيد ضد إدارة بيراميدز.

وكان المهدي سليمان قد شارك أساسيًا في مباريات بيراميدز خلال الموسم الماضي، وقاد فريقه لنهائي كأس الكونفيدرالية.