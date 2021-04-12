شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة رين سيرفض أي محاولة لتجديد العقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إدواردو كامافينجا هو أحد أكثر اللاعبين الشباب المطلوبين في أوروبا، ومن المتوقع أن لاعب الوسط الفرنسي البالغ من العمر 18 عامًا لن يوقع عقدًا جديدًا في ناديه الفرنسي رين، مما يمهد الطريق للخروج إما هذا الصيف أو عندما ينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وفقًأ لصحية ذا أثلتيك، فأن اللاعب الذي تذوق طعم المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم والذي حصل على مشاركته الدولية مع المنتخب الأول الفرنسي وسجل في أكتوبر الماضي ضد المنتخب الأوكراني، أصبح مطلبًا في العديد من الأندية الكبرى، وهو ما جعل وكيل أعماله الشهر، جوناثان بارنيت، يعمل على انتقال موكله لفريق كبير، مع تصريحه مؤخرًا بأن لاعب الوسط الشاب قادر على اللعب في البريميرليج خلال الموسم القادم.

وحاول نادي رين بشتى الطرق إغراء موهبته بتوقيع عقد جديد حتى على الأقل يتسنى لهم المطالبة بسعر كبير للتخلي عن اللاعب، لكنه من المتوقع أن يرفض كامافينجا كل المحاولات لتجديد عقده، مع تواجد رين حاليًا في المركز السابع بجدول الترتيب وبعيدًا كل البعد عن سباق المقدمة والمراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم.

المشكلة الحقيقة التي تواجه كامافينجا في الصيف المقبل هي التأثير الإقتصادي لـ كوفيد 19 على الأندية الكبرى الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب، وهو ما يعني أن بنسبة كبيرة قد يستمر الفرنسي الشاب ضمن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم القادم، ومن بعدها ينتقل بشكل حر للوجهة التي يختارها.