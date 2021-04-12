شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة هولندية لإدارة موقعة ليفربول وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة لقاء ليفربول وريال مدريد، الأربعاء المقبل، إلى الحكم الهولندي بيورن كويبرس.

ويستضيف ليفربول، نظيره ريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الملكي فاز ذهابًا بنتيجة 3-1.

وذكرت صحيفة «سبورت»، أن كويبرس من أنجح الحكام في قارة أوروبا، وربما يكون صاحب الخبرة الأكبر على الساحة الدولية.

وأوضحت أن كويبرس أدار العديد من المباريات المهمة في أوروبا، بعدما تولى صافرة نهائي الدوري الأوروبي بين أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا، وبين بنفيكا وتشيلسي.

كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، بين أتلتيكو وريال مدريد، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي 2011 بين برشلونة وبورتو، ونهائي كأس القارات بين البرازيل وإسبانيا في 2013.

وختمت بأن الحكم الهولندي سبق له أن أدار 6 مباريات لليفربول، فاز الريدز في 4 منهم، وتعادل مباراة وخسر أخرى، بينما أدار 7 مباريات لريال مدريد، وحقق الميرنجي 5 انتصارات وتعادل مواجهة وخسر أخرى.