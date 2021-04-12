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صافرة هولندية لإدارة موقعة ليفربول وريال مدريد

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة لقاء ليفربول وريال مدريد، الأربعاء المقبل، إلى الحكم الهولندي بيورن كويبرس.

ويستضيف ليفربول، نظيره ، في إياب ربع نهائي ، علمًا بأن الملكي فاز ذهابًا بنتيجة 3-1.

وذكرت صحيفة «سبورت»، أن كويبرس من أنجح الحكام في قارة أوروبا، وربما يكون صاحب الخبرة الأكبر على الساحة الدولية.

وأوضحت أن كويبرس أدار العديد من المباريات المهمة في أوروبا، بعدما تولى صافرة نهائي الدوري الأوروبي بين أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا، وبين بنفيكا وتشيلسي.

كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، بين أتلتيكو وريال مدريد، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي 2011 بين وبورتو، ونهائي كأس القارات بين البرازيل وإسبانيا في 2013.

وختمت بأن الحكم الهولندي سبق له أن أدار 6 مباريات لليفربول، فاز الريدز في 4 منهم، وتعادل مباراة وخسر أخرى، بينما أدار 7 مباريات لريال مدريد، وحقق الميرنجي 5 انتصارات وتعادل مواجهة وخسر أخرى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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