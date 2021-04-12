شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليفاندوفسكي يغيب أمام سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، غياب مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، عن المباراة المقبلة أمام باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر الفريق البافاري، في بيان له، أن ليفاندوفسكي يعمل بقوة على العودة من إصابة الركبة التي عانى منها في الأيام الماضية، حيث ظهر البولندي في مركز تدريبات النادي، وأكمل أول جلسة ركض صباح اليوم.

وأضاف البيان أن ليفاندوفسكي لن يكون متاحًا لمباراة إياب ربع النهائي أمام باريس، غدًا الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة في الركبة اليمنى قبل 15 يومًا، خلال تواجده مع منتخب بلاده للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

يذكر أن بايرن ميونخ، خسر على أرضه أمام باريس سان جيرمان، بنتيجة (2-3)، ويواجه خطر الخروج من دوري الأبطال هذا الموسم.