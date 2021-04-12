شكرا لقرائتكم خبر عن آرون رامسي سعيد في يوفنتوس ولا يفكر في الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرتبط أسم لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي بالعودة إلى البريميرليج إلا أنه حتى اللحظة لم يصله أي اشارة من ناديه الحالي يوفنتوس بشأن الرغبة في بيعه في السوق الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة «ذا أثلتيك» أن اللاعب لا يحظى لاعب الوسط الدولي بفرص لعب ثابتة في الفريق كرقم 8، لكنه يستمتع باللعب تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو الذي وصفه سابقًا في ديسمبر الماضي بأنه لم يدرك مدى جودته وذكائه إلا عندما أشرف شخصيًا على تدريبه.

ولا تعاني عائلة اللاعب من أي مشاكل بالتواجد في إيطاليا، وهو ما يعزز من فرص استمراره في صفوف يوفنتوس للموسم المقبل على الأقل.

وأغلق يوفنتوس النصف الأول من العام المالي 2020/2021 مع تحقيق النادي لخسارة بقيمة 113.7 مليون يورو، وذلك بسبب تأثير وباء كوفيد 19، وهو ما قد يدفع النادي لبيع بعض اللاعبين في نهاية الموسم لتقليل الخسارة

رامسي، الذي سيتمم عامه الـ 30 في ديسمبر القادم، لديه عقد ممتد حتى صيف 2023، ويأتي راتبه الحالي كأكبر عائق أمام أي طرف مهتم بخدمات لاعب الوسط الويلزي، حيث يتقاضى رامسي صافي راتب بقيمة 7.5 مليون يورو سنويًا، وهو ما يمثل تحديًا صعبًا لأي مهتم بالحصول على خدمات اللاعب.