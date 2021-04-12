شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للزمالك قبل مواجهة الحرس.. وكارتيرون يُعدل موعد التدريب غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الكأس، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتأتي المسحة الطبية للفريق ضمن البروتوكول المتبع قبل مواجهات الزمالك في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، للكشف عن فيرس كورنا.

كما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني تعديل موعد مران الفريق غدا الثلاثاء لينطلق في تمام التاسعة مساء بدلا من موعده في الحادية عشرة صباحا، وجاء قرار كارتيرون بتعديل موعد المران لمنح الفرصة للاعبين للإفطار مع أسرهم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويدخل الفريق، معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء في أحد فنادق مدينة السويس، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، حيث يسافر الفريق إلى السويس للدخول في معسكر مغلق عقب إنتهاء التدريبات الجماعية المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء الغد.