شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للزمالك قبل مواجهة الحرس.. وكارتيرون يُعدل موعد التدريب غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الكأس، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وتأتي المسحة الطبية للفريق ضمن البروتوكول المتبع قبل مواجهات الزمالك في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، للكشف عن فيرس كورنا.
الزمالك كان ودع بطولة دورى أبطال أفريقيا رغم تحقيق الفوز على تونجيث السنغالى بنتيجة 4 / 1، إلا إن تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، أطاح بالفارس الأبيض ليحتل الترجى بتلك النتيجة قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.