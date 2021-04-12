شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك: رمضان كريم لـ 40 مليون زملكاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة تهنئة للمسلمين في جميع أناء لعالم وبخاصة جماهير الزمالك بشهر رمضان الكريم، وقال الفرنسي في فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر: صباح الخير... رمضان كريم للمسلمين في جميع أنحاء العالم وخاصة 40 مليون مشجع زملكاوي أتمنى لكم الأفضل في هذا الشهر لكم و لعائلاتكم ..يلا زمالك.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون السباعي طارق حامد، أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، محمود حمدي الونش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرحيم جنش، حازم إمام، راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين.

وجاء قرار الجهاز الفني للفريق لعدم تعرضهم للإرهاق في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة، خاصة وإن الفريق سيخوض منافسات الدورى وكأس مصر فى الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك إلى مواجهة نظيره حرس الحدود يوم الاربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وشهد تدريب الزمالك انتظم الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد، بعد قرار العفو من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث كان الثنائى اعترضا على قرارات المدير الفنى مما أدى لمعاقبتهم بالتدريب مع الناشئين.