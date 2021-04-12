شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح مدرباً للكهرباء العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء الرياضي العراقي، تسمية أحمد صلاح مدرباً لفريقها الكروي الأول خلفاً للمستقيل عباس عطية.

وقالت إدارة النادي في بيان مقتضب، إن المدرب عباس عطية قدَّم استقالته رسميَّاً من تدريب الفريق، والتي تسلمها رئيس الهيئة الإدارية علي الأسدي الذي قدَّم شكره للمدرب على جهوده في المدة الماضية وتقديراً لتلك الجهود تمَّت تسميته مستشاراً في النادي.

وتابعت، أن الأسدي أعلن عن تسمية أحمد صلاح مدرباً للفريق يساعده مازن عبد الستار، في حين تقرر استمرار مدرب حراس المرمى بدر شاكر في مهمته مع الفريق والطاقم التدريبي الجديد.

يذكر أن أحمد صلاح تعد مهمته مع فريق الكهرباء، هي الثانية في مسيرته التدريبية بعد أن عمل مدرباً لفريق زاخو في المرحلة الأولى من منافسات الدوري العراقي وحقق معه نتائج طيبة، علماً أنه عمل مدرباً مساعداً لسنوات عدة مع فرق أربيل والشرطة والطلبة والزوراء.