هيئة الرياضة تُكرِّم ضياء الدين علي ورفعت بحيري

تجسيداً لنهج القيادة الرشيدة، كرّمت الهيئة العامة للرياضة، الإعلاميين القديرين ضياء الدين علي رئيس القسم الرياضي بجريدة ”الخليج 365”، ورفعت بحيري رئيس القسم الرياضي السابق بجريدة البيان، تقديراً لمسيرتهما الإعلامية الحافلة بالعطاء والتي امتدت إلى أربعة عقود.

حضر حفل التكريم سعيد عبد الغفار حسين، أمين عام الهيئة العامة للرياضة، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد، وعبد العزيز أحمد بوهندي مدير مكتب الهيئة في المنطقة الشرقية، وعبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، ومحمد الجوكر أمين عام الجمعية، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وثمّن سعيد عبد الغفار جهود المكرّمين ودورهما في إثراء العمل الصحفي وتقديم خلاصة خبرتهما لدعم الرياضة الإماراتية بمختلف ألعابها، من ضمنها نشاطات الهيئة العامة للرياضة وكافة القطاعات التي تنضوي تحت إدارتها، مشيداً بتميزهما في توظيف النقد البناء لصالح الرياضيين والفرق، من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وقال الأمين العامة للهيئة العامة للرياضة: «تكريم المبدعين نهج تعلمناه من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تقدير جهود المخلصين»، مؤكداً أن المُحتفى بهما تركا بصمات واضحة في مسيرة الإعلام الرياضي.

وأثنى عبدالله إبراهيم رئيس الجمعية على مبادرة الهيئة العامة للرياضة التي شملت تكريم اثنين من رواد الإعلام الرياضي في الدولة، مشيداً بجهود الزميلين ضياء الدين علي ورفعت بحيري، متمنياً لهما النجاح والتوفيق في كل خطواتهما.

من جانبهما تقدم الزميلان المحتفى بهما، بالشكر والتقدير لمسؤولي الهيئة على هذه اللفتة الكريمة، التي تؤكد إيمانهم بأهمية دور الإعلام، وتمنيا للرياضة في وطن زايد الخير، كل التقدم والازدهار.

وفي نهاية الحفل قدم سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة، درعاً تذكارية للزميلين المحتفى بهما، وتم التقاط صورة جماعية تذكارية.