شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي بير يودع بطولة مونت كارلو للتنس مبكراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونت كارلو - رويترز

ودع بنوا بير بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة مبكراً عندما خسر في الدور الأول أمام الأسترالي جوردان تومسون 6-4 و6-7 و7-6 أمام مدرجات خالية بسبب فيروس كورونا يوم الأحد.

وهذه هي الخسارة التاسعة للاعب الفرنسي خلال 10 مباريات خاضها في2021 لكنه أكد رغم ذلك عدم تأثره بالهزيمة بسبب غياب الجمهور و"السحر" عن المدرجات.

وقال بير (31 عاماً): "أنا لا أهتم. السحر غائب. ما هي المتعة في اللعب بهذا الشكل؟".

وأضاف: "بالطبع التواجد هنا شيء عظيم، لكن الأمر يشبه حصة تدريبية. من يعرف الأجواء في هذه البطولة في السابق لن يعجبه الوضع الحالي".