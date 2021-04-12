شكرا لقرائتكم خبر عن ميدلتون يقود باكس للفوز على ماجيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أورلاندو - رويترز

سجل كريس ميدلتون 21 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ليقود ميلووكي باكس للفوز 124-87 على أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وغاب ميدلتون عن المباراة السابقة لشعوره بآلام في الركبة اليمنى، كما استعاد باكس جرو هوليداي ودونتي ديفنشنزو وبروك لوبيز الذين غابوا جميعاً عن خسارة ميلووكي 127-119 أمام تشارلوت هورنتس بسبب الإصابة.

وأحرز بوبي بورتيس 16 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، وأضاف هوليداي 12 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة مع باكس الذي وضع حداً لثلاث هزائم متتالية رغم أنه لعب بدون يانيس أنتيتوكومبو المصاب، وغاب أفضل لاعب في الدوري مرتين للمباراة الخامسة على التوالي والسابعة في آخر 12 مباراة.

وتصدر مو بامبا لاعبي أورلاندو وسجل 21 نقطة بعد نجاحه في ثماني تصويبات من 11 محاولة.

وسجل كول أنطوني 12 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة مع ماجيك الذي خسر خمس مباريات على التوالي وسقط للمرة 18 في آخر 22 مباراة.

وعزز باكس موقعه في المركز الثالث بالقسم الشرقي برصيد 33 انتصارا و20 هزيمة، بينما يقبع ماجيك في المركز قبل الأخير بعد أن حقق 17 فوزاً وخسر 36 مرة.