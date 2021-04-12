«صفقة القرن» .. بدء المفاوضات مع الفرعون المصري محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وسائل إعلام فرنسية، تفاصيل "صفقة القرن" المقبلة في عالم كرة القدم، وخطط نادي باريس سان جيرمان، والمشروع الرياضي المستقبلي.

وقالت شبكة "Téléfoot" الفرنسية إن "مسؤولي "بي سي جي" لديهم العديد من اللاعبين الذين سيتبعونهم ليحلوا محل مهاجمهم كليان مبابي في حال مغادرة هذا النجم، الذي ينتهي عقده في يونيو 2022، وما زالت مفاوضات الإدارة مع وكيل اللاعب الشاب مستمرة داخل "حديقة الأمراء".

وحتى الآن، لم يتخذ مبابي أي خطوات فعلية لحسم الأمر، رغبة منه في التركيز على مباريات الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان وعدم تشتيت ذهنه بأي أزمة تخص العقد.

ويسعى سان جيرمان لتدعيم الفريق بلاعبين مميزين، ويتابع المدير الرياضي للنادي، ليوناردو أروخو، موقف ليونيل ميسي مع برشلونة إلى جانب اتصالات أخرى من قبل المدرب، ماوريسيو بوتشيتينو، مع مهاجم توتنهام، هاري كين لجس نبضه في الانتقال إلى بطل فرنسا.

ولكن المفاجأة التي فجرتها شبكة "تيليفوت" أن الصفقة المفضلة لدى ملاك النادي في الدوحة هي التعاقد مع جناح ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، رغم استمرار عقده مع "الريدز" حتى عام 2023.

وأكد التقرير، أن "إدارة باريس سان جيرمان قد بدأت اتصالاتها فعلا بوكيل اللاعب في شهر مارس/ آذار الماضي لمعرفة شروطه للانضمام إلى الفريق الفرنسي".

وكانت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية نشرت تقريرا عن تجهيز ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ما أطلق عليه "صفقة القرن"، التي من خلالها سينتقل محمد صلاح إلى النادي الباريسي، فيما سينتقل نجم الديوك الفرنسية الحائز على كأس العالم، كيليان مبابي إلى النادي الملكي.

وتوقعت تقارير صحفية عالمية عديدة احتمال رحيل محمد صلاح عن ليفربول نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء نتائج الريدز.

وألمح التقرير إلى أن "صفقة القرن" يمكن أن تكتمل بعودة الأورجواياني لويس سواريز ومهاجم أتليتكو مدريد الإسباني إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ونقل التقرير عن مصدر في النادي الباريسي قوله إنه قد يضطر إلى بيع مبابي، بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تمديد عقد المهاجم الشاب، ليصبح ريال مدريد الوجهة المثالية له.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول يظل وفقا له في صفوف الريدز حتى عام 2023، ولكن تقارير عديدة ألمحت مؤخرا إلى احتمال رحيله.

وانتقل محمد صلاح، 28 عاما، إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، ليحقق مع الفريق الإنجليزي بطولة الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ونافس على لقب أفضل لاعب في العالم، وحصل على لقب أفضل لاعب في أفريقيا.