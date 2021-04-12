" شتائم وسباب".. اتحاد الكرة يحيل فيديو إمام عاشور للجنة الانضباط



الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة الفيديو المنتشر لبعض لاعبي فريق الزمالك من مواليد 1999، على رأسهم إمام عاشور، إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري، وذلك بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وردت فيه هتافات "خارجة عن الروح الرياضية" ضد رموز النادي الأهلي.

وأوضح رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، أحمد مجاهد، في تصريحات تلفزيونية، أن الفيديو المنتشر لـإمام عاشور "تمت إحالته للجنة الانضباط، التي ستنظر فيه لمعرفة مدى صحته ومن اللاعبين الموجودين فيه وهكذا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعبي الزمالك بقيادة عاشور، وهم يسبون رموز النادي الأهلي، وذلك عقب مواجهة الفريق الأحمر في دوري الجمهورية.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 أبريل، موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد، لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99، وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري.

وكان اتحاد الكرة قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الجاري، تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

والأزمة الجديدة سببها تحديد من يفوز بلقب دوري الشباب مواليد 99، خاصة أن المنافسة كانت بين الأهلي والزمالك بعد تساويهما في النقاط، عقب فوز الأهلي على الزمالك 2-1، ليتساوى الفريقان في عدد النقاط، ويحتفل الزمالك بعدها لأنه بطل الدوري بداعي فارق الأهداف، كما احتفل الأهلي أيضا باللقب بداعي أنه البطل بالمواجهات المباشرة.