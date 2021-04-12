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لا برشلونة ولا ريال مدريد.. صحيفة تتحدث عن وجهة محمد صلاح المقبلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

ذكرت تقارير صحفية عن الوجهة الجديدة للنجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، لن تكون إلى إسبانيا.

وكانت وسائل إعلامية قد ربطت إسم "الفرعون المصري" بقطبي الكرة الإسبانية، وبرشلونة، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة عن رغبته في اللعب في الدوري الغسباني.

وتحدثت الوسائل الإعلامية عن إمانية رحيل صلاح بنهاية الموسم قبل نهاية عقده مع ليفربول لرغبته في خوض تجربة جديدة وبسبب تراجع مستوى فريقه.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلاً عن "تلي فوت" الفرنسية قولها إن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح ليكون بديلًا للاعبهم الشاب كيليان مبابي في حال رحيله إلى ريال مدريد تحديدًا المهتم بالتعاقد معه.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن النادي الباريسي قد يعوض رحيل مبابي بالتعاقد مع البرتغالي لاعب يوفنتوس وهداف ريال مدريد التاريخي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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