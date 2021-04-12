شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يقترب من المشاركة أساسيا مع الأهلي في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع برامي ربيعة في التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الزمالك بالدوري فى ظل المستوي الطيب الذى ظهر عليه في لقاء سيمبا التنزاني الذى شارك فيه بالتشكيل الأساسي لأول مرة منذ فترة طويلة وقدم مستوي نال اعجاب الجهاز الفني في ظل غياب ياسر إبراهيم للإصابة.

ويفقد الأهلي عدد كبير من لاعبيه عن لقاء الزمالك للإصابة حيث يغيب كلاً من محمد هاني وجونيور أجاي وياسر إبراهيم بجانب استمرار غياب على معلول وحمدي فتحي ومحمود وحيد.

وينوي موسيماني الدفع برمي ربيعة في خط الدفاع بجوار المغربي بدر بانون لتعويض غياب ياسر إبراهيم فيما سيلعب أيمن أرشف في الجبهة اليسرى.

وشارك رامي ربيعة أساسياً في مباراة الاهلي وسيمبا الأخيرة في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث عاد بعد فرة غياب طويلة لأسباب فنية، وظهر ربيعة بشكل جيد في هذه المباراة التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف حمل توقيع محمد شريف.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري ، كما يستعد الأهلي لمباراة النصر بعد غد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.