شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خفيفة لمحمود علاء فى تدريب الزمالك.. وتصعيد يوسف أسامة وحمدى علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة خفيفة بكدمة فى القدم، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

واستكمل محمود علاء التدريبات بشكل طبيعي بعدما اطمئن عليه الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، خاصة وإن الإصابة خفيفة ولا تستوجب حصول اللاعب على راحة من المران.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة مع رئيس الجهاز الطبي، أطمئن خلالها على حالة عبدالله جمعة لاعب الفريق الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة، وأكد طبيب الفريق أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كما قام الجهاز الفني بتصعيد يوسف أسامة وحمدي علاء ثنائي فريق الشباب، للمشاركة في التدريبات الفريق اليوم، ويحرص الجهاز الفني على منح الفرصة للاعبين الموهوبين في قطاع الناشئين بالمشاركة في تدريبات الفريق الأول لاكتساب الخبرات.

وخصص باتريس كارتيرون، فقرة تدريبية للاعبين من لمسة واحدة، واهتم الجهاز الفني بسرعة نقل الكرة بين اللاعبين من لمسة واحدة وبشكل صحيح.